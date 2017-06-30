Після зустрічі зі Столтенбергом Полторак заявив про планування заходів щодо протидії кібератакам

Міністр оборони України Степан Полторак після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив про планування заходів щодо протидії кібератакам.

Як йдеться у повідомленні на сайті оборонного відомства, сьогодні у штаб-квартирі НАТО міністр оборони зустрівся з Генеральним секретарем Альянсу.

Зокрема, під час зустрічі Столтенберг наголосив на продовженні політичної підтримки та співпраці з Україною та повідомив про плани щодо візиту найближчим часом Північногоатлантичної Ради НАТО у рамках відзначення 20 річниці підписання Хартії про особливе партнерство України з НАТО. В рамках візиту передбачено проведення низки заходів за участю керівництва держави.

Міністр оборони України Степан Полторак поінформував присутніх про поточну безпекову ситуацію на сході країни, про події, пов’язані із обстрілом місії ОБСЄ поблизу Попасної, а також про активізацію диверсійної діяльності в країні.

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"Ми чітко розуміємо всі виклики і загрози, в тому числі загрози, які виникають у зв’язку із кібератаками на особливо важливі державні об’єкти країни. Тому плануємо комплекс заходів щодо протидії цим загрозам. Я також висловлюю вдячність інструкторам з Альянсу, які проводять тренінги для наших військовослужбовців, завдяки тому, що наші військові добре підготовлені, ми у минулому році не втратили жодного клаптика нашої землі та підвищили ефективність протидії диверсійними групам", - наголосив міністр оборони України Степан Полторак.