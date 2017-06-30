НАЗК починає перевірку ще 27 декларацій посадовців

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) було прийнято рішення про проведення повної перевірки 27 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки. Як повідомили УНІАН у прес-службі НАЗК, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні.

Читайте такожНАЗК починає повну перевірку 20 декларацій депутатів, суддів і прокурорів«Серед осіб, декларації яких будуть перевірятись, фігурують ректор, сільські голови та представники прокуратури. Перевірку цих декларацій доручено провести члену Національного агентства – заступнику Голови Руслану Радецькому», - йдеться у повідомленні.

Здійснюватимуть перевірку працівники департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя, вона триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття рішення – 30 червня 2017 року.