Кримський спікер: статус воїнів УПА має вирішуватися не на мітингах

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що питання про статус воїнів ОУН-УПА має вирішуватися філософами і істориками, а не політиками, які, використовуючи будь-який інформаційний привід, намагаються "піарити свою політичну силу, розбурхувавши суспільство провокаціями і безвідповідальними висловами".

Як передає кореспондент УНІАН, так кримський спікер прокоментував "гучні заяви", зроблені лідерами різних партій, громадських організацій, рухів після висловленої Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ ініціативи визнати воїнів ОУН-УПА воюючою стороною в Другій Світовій війні.

"Нам всім треба визначитися з пріоритетами. Чого ми хочемо, що важливе сьогодні - політична стабільність, передбачуваність, витриманість або стихія мітинговщини, емоції, що переливаються через край, нетерпимість і докори на адресу один одного? - цитує ВР АРК слова А.ГРИЦЕНКА. - Гадаю, ніхто не зацікавлений в дестабілізації обстановки в Криму. Тому давайте надамо можливість історикам, політологам, філософам вирішувати спір, на чиїй стороні істина і історична справедливість. Давайте перенесемо дискусії в конференц-зали і аудиторії. А люди з площ і вулиць нехай повернуться на свої робочі місця, до домашніх справ".

На думку голови ВР АРК, сьогодні "під перехресним вогнем" опинився Президент України: "З різних політичних таборів лунають думки, міг він пропонувати Верховній Раді України фактично реабілітувати воїнів ОУН-УПА, чи не міг, легітимні дії Президента чи ні". А.ГРИЦЕНКО зазначає, що в цьому питанні повинні розібратися фахівці. "Історію України переписати неможливо. На Заході і Сході вона має свою особливість. Проте подібний факт не повинен роз`єднувати українське суспільство. Ми можемо по-різному дивитися на ті чи інші події, по-різному оцінювати їх. Все одно це будуть дискусії про минуле, а жити нам треба сьогоднішнім і завтрашнім днем", - підкреслює голова парламенту Криму.

В зв`язку з цим він закликає кримчан не піддаватися на політичні провокації, зберігати спокій, проявляти толерантність і повагу до іншої думки. "Серйозних політичних чинників, які можуть дестабілізувати ситуацію в Автономній Республіці Крим, немає. А історичні питання будуть вирішені шляхом інтенсивного наукового діалогу", - сказав А.ГРИЦЕНКО.