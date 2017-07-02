Кабмін, Міноборони і Генштаб найближчим часом мають вирішити квартирні питання військових моряків – Турчинов

Кабінет міністрів України, Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил найближчим часом мають вирішити квартирні питання військових моряків.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив у привітанні з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України.

Він привітав бойовий склад та ветеранів Військово-морських сил з професійним святом.

«Україна - морська держава, це склалося історично ще з часів морських походів княжого флоту Київської Русі.

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Протягом усієї новітньої історії України матроси і офіцери ВМС гідно виконували свій обов’язок. Сьогодні мужні, безстрашні військові моряки і морські піхотинці надійно захищають морські кордони України, а наша морська піхота в зоні АТО професійно та мужньо дає відсіч будь-яким провокаціям російських гібридних військ», - зазначив Турчинов.

За його словами, нині найвищим національним пріоритетом є подальший захист країни та звільнення окупованих територій, зміцнення сектору безпеки й оборони, розвиток Збройних сил, зокрема, створення надійної системи берегової оборони та модернізація флоту, який має стати сучасним і здатним ефективно взаємодіяти з кораблями союзників України для підтримання безпеки в регіоні.

«Крім привітань, військові моряки очікують і на конкретні дії. Таких дій потребують, зокрема, ті, хто були змушені покинути свої домівки в Криму і перебазуватися до Одеси.

У нас не має бути безхатніх офіцерів, які не впевнені в своєму завтрашньому дні. Саме тому Кабінет міністрів України, Міністерство оборони України та Генеральний штаб мають докласти максимум зусиль до вирішення цих питань найближчим часом. Саме тоді всі привітання набудуть конкретного змісту», - підкреслив Турчинов.