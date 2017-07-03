Влада України має просити британський уряд про спрощення візового режиму – посол Гоф

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що уряд України повинен звернутися до уряду Британії про можливість спрощення візового режиму.

Про це посол написала у Twitter.

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Як заявила дипломат, у ЗМІ з'явилася некоректна інформація щодо того, що Велика Британія нібито спробує спростити візовий режим з Україною.

"Це абсолютно неправильно! Я сказала, що уряд України має просити уряд моєї країни про пом'якшення візового режиму", - наголосила Гоф.

Як повідомляв УНІАН, 25% власників біометричних паспортів вже з'їздили по безвизу в ЄС.