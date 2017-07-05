У Кремлі ухилилися від відповіді про обмін полонених росіян на українців, які утримуються в РФ

У Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про можливість обміну росіян, що потрапили в полон в Україні, на українців, які утримуються в РФ. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте такожЗатриманого на Донбасі російського військового можуть обміняти на Сущенка – Фейгін«Точно вам відповісти не можу», - відповідаючи на запитання УНІАН, чи розглядає Кремль можливість обміну громадян РФ, які потрапили в полон в Україні, на громадян України, яких утримують в Росії.

При цьому він додав, що розглядаються всі необхідні дії для захисту законних інтересів громадян РФ в Україні.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва було затримано українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яку було знешкоджено 24 червня під Жолобком Луганській області.

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв минулого року «звільнився в запас».

Крім того, Україна затримала кілька російський військових з окупованого Криму.