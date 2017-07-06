"Чотирнадцять друзів хунти": Порошенко відвідав презентацію книги з креативною назвою

Президент України Петро Порошенко відвідав презентацію книги з креативною назвою «Чотирнадцять друзів хунти».

Як йдеться в повідомленні на офіційній сторінці президента у Facebook, захід відбувся у Pizza Veterano. Книга є збіркою оповідань воїнів, волонтерів та блогерів.

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«Мені подобається назва книги. Слово «хунта» російська пропаганда зробила чимось на кшталт почесного звання. Якщо вони називають нас хунтою, значить, наш караван - на правильному шляху, а їхня злоба – безсила!», – йдеться в повідомленні.