"Чотирнадцять друзів хунти": Порошенко відвідав презентацію книги з креативною назвою
01:17, 06 липня 2017Політика
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Порошенко зазначив, що слово «хунта» російська пропаганда зробила чимось на кшталт почесного звання.
Президент заявив, що йому подобається назва книги / фото АПУ
Президент України Петро Порошенко відвідав презентацію книги з креативною назвою «Чотирнадцять друзів хунти».
Як йдеться в повідомленні на офіційній сторінці президента у Facebook, захід відбувся у Pizza Veterano. Книга є збіркою оповідань воїнів, волонтерів та блогерів.
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«Мені подобається назва книги. Слово «хунта» російська пропаганда зробила чимось на кшталт почесного звання. Якщо вони називають нас хунтою, значить, наш караван - на правильному шляху, а їхня злоба – безсила!», – йдеться в повідомленні.
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