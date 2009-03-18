Бютівець порекомендував людині Балоги частіше мити "вуста"

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не братиме участі в оголошенні початку процедури імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

“Ні одного підпису депутата (під документом щодо оголошення процедури імпічменту Президента - УНІАН) нашої фракції не буде”, - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН, додавши: “Це не наша гра”.

За словами депутата, в коаліції й без цього вистачає “конфліктних ситуацій”.

А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що імпічмент Президента - “це ще одна конфліктна ситуація, яка, на жаль, не призведе ні до чого”.

“Це більше політизація самого процесу імпічменту, бо він стільки буде відбуватися, скільки залишилося часу до виборів Президента”, - вважає депутат.

На прохання журналістів прокоментувати вчорашню заяву заступника глави Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО з приводу того, що в четвер фракція БЮТ разом із фракцією КПУ вже розпочне процедуру імпічменту, А.КОЖЕМ’ЯКІН відповів: “Ці вуста треба частіше мити і чистити, і тоді все буде, мабуть, нормально”.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявив, що фракція 11 березня звернулася з офіційним листом до керівників усіх фракцій парламенту щодо початку процедури імпічменту Президента України.

Він зазначив, що у зверненні міститься прохання до лідерів фракцій Верховної Ради висловити свою точку зору з даного питання. За словами П.СИМОНЕНКА, якщо у парламенті буде зібрано 226 підписів народних депутатів, це дасть можливість розпочати процедуру імпічменту Президента.

16 березня лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що розмови про імпічмент Президента у фракції не ведуться.

Однак учора, 17 березня, заступник глави Секретаріату Президента України А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що БЮТ і Компартія України у четвер, 19 березня, планують розпочати процедуру імпічменту Президента.