У Кремлі пояснили слова Путіна про "русофобію" України

У Кремлі заявили, що під «русофобією» влади України розуміють використання «псевдоросійської загрози» як важеля тиску і маніпулювання європейськими політиками.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Що стосується русофобії як єдиного товару, який зараз просуває нинішня київська влада, про що говорив президент, то малося на увазі нагнітання цієї самої русофобії і використання псевдоросійської загрози як основного важеля тиску і маніпулювання європейськими політиками», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, що мав на увазі Путін під русофобією, якою торгує керівництво України.

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10 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що керівництво України торгує «русофобією» і розділяє Україну і Росію.

«Інтереси Росії та України, інтереси російського і українського народів, я в цьому глибоко впевнений, просто повністю переконаний, збігаються. Не збігаються, може, тільки інтереси сьогоднішнього керівництва України і деяких політичних кіл сьогоднішньої України», - сказав він,

Путін наголосив, що Україна і Росія зацікавлені у співпраці та об'єднанні, у розвитку своїх економік, тому що багато чого їм дісталося ще з радянських часів - кооперація, єдина інфраструктура, єдина енергетична система, транспорт.

«На жаль, наші українські сьогоднішні колеги вважають за необхідне цим знехтувати. У них залишився один товар, яким вони успішно торгують, - це русофобія, і ще вони торгують політикою розділу Росії і України, розтягування двох народів і двох держав. Комусь це подобається на Заході, хтось вважає, що не можна ні в якому разі допустити зближення на будь-якої ґрунті Росії і України, тому сьогоднішнє українське керівництво активно і не без успіху торгує цим товаром», - сказав Путін.