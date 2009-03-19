Ющенко: Шамшур має бути призначений і крапка
17:40, 19 березня 2009Політика
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Президент не хоче пакетного голосування
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проти голосування за кандидатуру Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ України в пакеті з іншими призначеннями.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні журналістам після засідання саміту Європейської народної партії.
«Міністр закордонних справ має бути призначений і крапка», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Український Президент зазначив, що розцінює відставку парламенту попереднього міністра Володимира ОГРИЗКА як глибоко антидемократичний крок.
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