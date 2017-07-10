Росія веде війну проти всього глобального світу - Парубій

Росія веде війну проти всього глобального світу. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі в сесійній залі парламенту народних депутатів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, у вільних державах Росія “працює операціями впливу фінансуючи євроскептиків і радикалів, викрадаючи дані серверів Бундестагу чи інформаційно атакауючи кандидата в президенти Франції Макрона”.

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Парубій підкреслив, що Україна “є першою критично важливою, але далеко не останньою ланкою у божевільному плані Путіна відродити вплив Кремля на той політичний простір, яким колись володів і на який мав вплив Радянський Союз”.

“Тому Україна сьогодні це щит Європи, і щит вільного світу”, - наголосив Парубій.

Він подякував генеральному секретарю НАТО за слова про те, що Російська Федерація повинна вивести тисячі своїх військових з України та припинити підтримувати бойовиків озброєнням.

Парубій підкреслив, що це розуміння дуже важливе, оскільки російська пропаганда намагається всіх переконати, що на Донбасі російських військових немає.

Він нагадав, що навіть міжнародна спільнота вже заявила про те, що Бук, яким був збитий пасажирський літак був транспортований з Росії.

“І тому позиція генерального секретаря НАТО з цього приводу є чітким вказуванням на те, що російські окупаційні війська знаходяться на території України”, - підкреслив Парубій.

Він наголосив на важливості того, що НАТО стоїть на позиції територіальної цілісності та суверенітету України, а також, що НАТО не визнавало, і не визнає анексію Криму.