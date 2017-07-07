США підтримують рішення довірити суду Нідерландів покарання винних у трагедії MH17

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки заявили, що підтримують рішення довірити суду Нідерландів покарати винних у збитті літака "Боїнг 777" (рейс MH17) над Донбасом у липні 2014 року. Про це йдеться у заяві на сайті Держдепартаменту США.

Зокрема, Сполучені Штати вітають одностайне рішення спільної групи з розслідування збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 щодо встановлення юрисдикції нідерландських судів для судового переслідування винних у збитті літака.

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"Ми цілком впевнені у спроможності системи кримінального правосуддя Нідерландів домогтися справедливого та неупередженого рішення", - йдеться в повідомленні.

"Сполучені Штати продовжать співпрацювати зі спільною слідчою групою у її розслідуванні. Ми закликаємо інші країни, які мають можливість, сприяти повній співпраці для того, щоби винні понесли відповідальність. Ми знову наполегливо закликаємо усі країни вжити заходів, щоби забезпечити повне дотримання резолюції Ради безпеки ООН №2166, яка закликає до повного, ретельного та незалежного міжнародного розслідування цього інциденту", - йдеться у заяві.

Також у зв'язку з наближенням третьої річниці збиття літака, США висловлюють глибокі співчуття родинам, які втратили своїх близьких.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року обнародувала звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії.

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Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 чоловік.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточною правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії MH17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів. З Україною буде підписана окрема угода.

У Раді Федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17"не буде легітимним".