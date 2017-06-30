У МЗС розповіли про жорсткіші варіанти правил в'їзду росіян в Україну, біометричні паспорти теж розглядають

Директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олексій Макеєв розповів про варіанти посилення правил в'їзду для росіян до України, в'їзд за біометричними паспортами також обговорюють. Про це він сказав під час прес-конференції в Києві.

Читайте такожУ росіян при в’їзді в Україну відбиратимуть біометричні дані – ТурчиновГоворячи про питання запровадження візового режиму з Росією, Макеєв підкреслив, що мета - "запобігти тому, щоб російські спецслужби вчиняли тут свої злочини, і збільшити контроль за тим, що Росія і її спецслужби можуть робити на нашій території".

"І тут важливий елемент - обмеження візові, обмеження в'їзду на територію України громадянам Росії, - це лише один з елементів і один з інструментів, які є у держави Україна", - сказав він.

Макеєв пояснив, що і Державна прикордонна служба, і Служба безпеки України мають свої інструменти, як запобігти потраплянню на територію України російських "агентів".

"Працюють спецслужби, працює контррозвідка, прикордонники на прикордонному контролі, на наземних пунктах перетину, в "Борисполі"... також проводять відповідну роботу і запобігають тому, щоб небажані особи потрапляли до України", - розповів представник МЗС.

Він нагадав, що свого часу Україна ввела в'їзд для росіян на свою територію по закордонному паспорту.

"Наступний елемент, який може бути обраний Україною, - це дозвіл на в'їзд для громадян Росії за біометричними паспортами. І далі по наростаючій ідуть можливості як обмеження на в'їзд для певних категорій громадян Російської Федерації, - це будуть визначати у взаємодії зі спецслужбами. Або запровадження реального візового режиму, що переносить форпост у цій роботі на консульські установи в Російській Федерації", - сказав Макеєв.

Водночас, за його словами, можливе запровадження і "абсолютної заборони" у разі, якщо це буде необхідно з точки зору національної безпеки.

"Набір інструментів є достатньо високий, але який із них застосовувати, - залежить від того, яка мета ставиться, і над якою саме конкретною проблемою національної безпеки працює уряд і Українська держава", - зазначив представник МЗС.

Відповідаючи на питання журналістів щодо того, коли може бути запроваджений в'їзд до України для росіян лише за біометричними паспортами, Макеєв зауважив, що така дискусія у міністерстві розпочалася і відбувається, зокрема, із залученням експертів.

"Це одна із опцій, про яку я сказав. Рішень стосовно цього ще прийнято не було. У нас є багато інструментів, кожен з них має право на майбутнє. Будемо виходити з реальних завдань, які ставитимуться перед МЗС, перед спецслужбами керівництвом держави", - констатував представник міністерства.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що у громадян Росії під час перетину кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.

6 червня голова МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

«Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми повинні все це проковтувати і не відповідати взаємністю?» - запитав він.

Про підготовку впровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.