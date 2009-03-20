Ющенко обговорив перспективи євроінтеграції України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічах з лідерами європейських країн обговорив перспективи євроінтергації України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні в рамках саміту Європейської народної партії в Брюсселі він провів зустріч із прем`єр-міністром Грецької Республіки Костасом КАРАМАНЛІСОМ.

Президент підкреслив готовність України до подальшої активної роботи для поглиблення тісного та динамічного партнерства між Україною та Грецією.

Глава держави наголосив на незмінності зовнішньополітичного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. У цьому контексті було обговорено ініціативу «Східне партнерство», а також перебіг переговорного процесу щодо укладання угод про асоціацію та безвізовий режим поїздок громадян України до Європейського Союзу.

На зустрічі глави Української держави з прем`єр-міністром Бельгії Германом ван РОМПЕЄМ обговорювався розвиток українсько-бельгійських відносин. Насамперед, було наголошено на важливості подальшого поглиблення співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна надає великого значення ефективній імплементації Дорожньої карти двосторонніх відносин між Україною та Бельгією, їх спільнотами та регіонами на період на 2009-2010 роки.

Під час зустрічі окремої уваги було приділено відносинам Україна-ЄС. Зокрема, йшлося про підтримку бельгійською стороною політики європейської інтеграції України. Передусім про реалізацію ініціативи «Східне партнерство», здійснення зусиль щодо ведення переговорного процесу з укладання Угоди про асоціацію з ЄС, а також розвиток діалогу щодо запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до країн ЄС.

Крім того, на зустрічі Президента України з прем`єр-міністром Люксембургу Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ сторони обговорили питання двосторонніх відносин, наголосивши на зацікавленості в розширенні торговельно-економічного співробітництва між двома державами. Також йшлося про деякі аспекти політики європейської інтеграції України.