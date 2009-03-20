Медведчука можуть висунути кандидатом в Президенти

У СДПУ(о) вже визначилися з кандидатурою на майбутніх президентських виборах. Лідер партії Юрій Загородній в інтерв`ю виданню "Коммерсантъ-Україна" повідомив, що вони висуватимуть колишнього лідера есдеків Віктора Медведчука. З його допомогою в партії сподіваються привернути до себе увагу, оскільки фінансове становище СДПУ(о) і її політичні перспективи залишають бажати кращого.

"Ми завжди вважали: для того, щоб навести лад у країні, потрібна сильна особа. Такою особою, яка здатна зупинити багаторічний політичний хаос, ми вважаємо Віктора Медведчука – він багато років був лідером партії і чесно склав повноваження голови після нашої поразки на парламентських виборах. Віктор Медведчук просто зобов`язаний повернутися у велику політику. Після ери лицемірства повинна настати пора чесних політиків", - заявив Загородній.

Лідер есдеків упевнений, що "якщо Віктор Медведчук прийме рішення про відновлення своєї політичної публічної діяльності, то він ніколи ні у кого не буде технічним кандидатом і не йтиме в чужому фарватері... У нього є бажання і політичні амбіції, але яким будемо його остаточне рішення, сьогодні я вам сказати не можу".