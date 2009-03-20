Застава кредиту Черновецького: кафе оцінили в... 430 гривень

Рішення про запозичення 1 млрд 200 млн грн стане борговим зашморгом для столиці. Так прокоментував результати сесії Київради один із лідерів блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«До 3,5-мільярдного прихованого дефіциту бюджету поплічники Черновецького додали ще мільярд. Заставою кредиту стане комунальне майно, а розраховуватись за нього будуть прості кияни», - наголосив політик.

На думку Дмитра Андрієвського, за словами про необхідність кредиту для погашення боргів міста за енергоносії, стоять непрофесіоналізм керівництва столиці та бажання отримати додаткові прибутки за рахунок киян. «Практично зруйнувавши економіку Києва, ділки з КМДА прагнуть залучити кредити під заставу комунального майна. Звісно, будівлі Національної опери чи СБУ залишаться у комунальній власності. А ось науково-дослідні інститути, навчальні заклади, та споруди Експоцентру України дуже легко можуть змінити своїх власників, адже вносяться під заставу за балансовою вартістю»,- зазначив Андрієвський.

Наприклад, один із корпусів Академії керівних кадрів культури та мистецтв на території Лаври оцінено в 29 тис грн; кафе площею 210 кв.м на території експоцентру України – в 430 грн, а споруда ветеринарної лікарні на Кіквідзе площею 2000 кв.м – в 1 тис. 153 грн.

«Місто вже сьогодні витрачає на обслуговування боргів більше 580 млн грн. на рік. Збільшення боргових зобов’язань у цій ситуації тільки погіршить економічне становище Києва і киян», - підкреслив Андрієвський.