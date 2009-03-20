БЮТ взявся за минуле Червоненка
11:28, 20 березня 2009Політика
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Згадали і "зухвалу поведінку" у 2004 році
|Володимир ПИЛИПЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, цей депутатський запит зачитав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН на сьогоднішньому засіданні парламенту.
Крім того, В.ПИЛИПЕНКО звернувся із другим запитом до генерального прокурора України щодо «протиправного застосування зброї та зухвалої поведінки Євгена ЧЕРВОНЕНКА при виконанні ним функцій охоронця Віктора ЮЩЕНКА».
Крім того, ВР направила депутатський запит члена фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА до генерального прокурора України щодо поновлення розслідування кримінальної справи за фактом побиття Є.ЧЕРВОНЕНКОМ працівника Управління державної охорони.
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