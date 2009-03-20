Правду про бюджет тепер казатиме Банкова

Секретаріат Президента України отримує дані Державного казначейства про виконання державного бюджету і готовий надавати їх громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.

Він, зокрема, констатував, що з 24 лютого Держказначейство припинило оприлюднювати на своєму офіційному сайті довідки про виконання державного бюджету за доходами.

«Вважаємо, що інформація про реальний стан державних фінансів є важливою для громадськості. З огляду на це, Секретаріат Президента України, виходячи з наявних у нього даних, інформує про стан виконання Державного бюджету України за доходами станом на 19 березня 2009 року і готовий робити це надалі», - заявив Р.ЖУКОВСЬКИЙ.

У повідомленні зазначається, що з початку року станом на 19 березня дохідна частина загального фонду держбюджету становила 24,9 млрд. грн. або 68,9% планового показника. Основні надходження забезпечили Державна митна служба та Державна податкова адміністрація. При цьому видатків, з урахуванням надання кредитів, проведено на 33,6 млрд. грн., або на 83,7% плану за січень-березень (касове виконання).

За 19 днів березня дохідна частина загального фонду державного бюджету становила 3349,6 млн. грн або 24,9% планового показника.