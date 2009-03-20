Закон «про імпічмент» оприлюднять у суботу

Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» буде оприлюднено в суботу, 21 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

«Сьогодні з технічних причини закон щодо тимчасових слідчих комісій не оприлюднено, він буде оприлюднений у суботу, і таким чином вступить в силу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2009 року ВР прийняла Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Вказаним законом передбачається утворення, зокрема, тимчасових слідчих комісій ВР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які наділяються надзвичайно широкими повноваженнями, в тому числі передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом України для органів досудового слідства.

7 лютого Президент повернув до ВР цей закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду.

3 березня парламент подолав вето Президента України на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

16 березня В.ЛИТВИН на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів оприлюднив лист від Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що глава держави звернеться до Конституційного Суду щодо конституційності закону ««Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».