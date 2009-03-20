Тимошенко планує злітати до Китаю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує відвідати з робочою поїздкою Китай.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді, присвяченій вирішенню проблем у авіабудуванні.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що поїздка може відбутися протягом найближчих двох місяців, і в ході неї планується, зокрема, обговорити питання про співпрацю між Україною та Китаєм у галузі авіабудування.

Також Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що питання співпраці в напрямку авіабудування обговорюватиметься й 8 квітня в ході її візиту до Російської Федерації.