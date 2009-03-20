Ющенка можуть вигнати з Нашої України?

Політолог Ігор ЖДАНОВ припускає теоретичну можливість виключення Президента України, лідера партії “Народний Союз Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА з лав НСНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Політолог нагадав, що вчора Президент заявив про необхідність кардинальних змін у партії НСНУ. “Я думаю, це не буде гра в одні ворота”, - сказав І.ЖДАНОВ.

Він заявив, що в опонентів Президента є серйозна підтримка всередині партії, і просто так переформатувати партію В.ЮЩЕНКОВІ не вдасться.

На думку політолога, “нас очікують серйозні бої у партії вже на наступному тижні”. Він наголосив, що “просто так нічого не вдасться зробити”. “Теоретично навіть Президента можуть виключити з партії”, - додав І.ЖДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня, перебуваючи з візитом у Брюсселі, Президент України В.ЮЩЕНКО заявив про необхідність серйозних змін всередині НСНУ.