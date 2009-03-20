Луценко допитає Балогу у справі про вбивство

Міністерство внутрішніх справ має ряд питань до глави Секретаріату Президента Віктору БАЛОГИ у зв`язку з кримінальною справою, що розслідується, про вбивство людини в Закарпатській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв`ю журналу "Фокус" (№ 12).

"Так, у нас є до нього запитання іншого характеру - ми маємо намір викликати його на допит у справі про вбивство в Закарпатті, збираємося поставити йому і ряд інших питань", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, міністр зазначив, що особисто його "дуже цікавить, чому 150 його (В.Балоги - УНІАН) підлеглих, спійманих на хабарах минулого року, призначені указами Президента і розпорядженнями голів держадміністрацій, але ніхто не поніс відповідальність за таку кадрову роботу. Хто і за які пряники підсунув Президенту цих людей? Найбільший з їхніх хабарів - 42 мільйони. Таку суму вимагали чиновники однієї з райдержадміністрацій у Київській області за земельну ділянку".