Ющенко просить ГПУ перевірити, чи правду каже Луценко
Президент дав 10 днів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Генеральну прокуратуру перевірити можливість причетності Міністерства внутрішніх справ до нападу на наметове містечко громадської ініціативи «Геть усіх» на Майдані Незалежності у Києві.
Про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА на адресу генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомляє прес-служба Президента.
Генпрокурор має особисто поінформувати Президента України про результати перевірки у десятиденний термін.
Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на прес-службу громадської ініціативи "Геть усіх!", сьогодні о 5-й годині ранку близько сотні чоловік в однаковому камуфляжі за сприяння міліції напали на наметове містечко цієї громадської ініціативи на Майдані Незалежності в Києві.
За інформацією прес-служби, внаслідок погрому побиті активісти, які знаходилися на наметах, і зруйновані намети.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не причетна до знесення наметового містечка