Долар дешевшає

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,3300/8,4300, до 11:00 звузився спред 8,3400/8,4200, а до 12:00 ціни знизилися до 8,3300/8,3800. До закриття цінові рівні досягли низу - 8,2800/8,3300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:45 Нацбанк вийшов на ринок з ціною відсікання по валютній парі USD/UAH – 7,8000; по EUR/UAH – 10,6600.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2480/0,2525, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2485/0,2520, і до 12:00 встановилися на рівні 0,2485/0,2505. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2475/0,2500. У Росії курс долар-рубель піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,5125 (+0,0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3692/94, а до 14:50 впали до 1,3594/96. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,3995/11,5500, до 11:00 ціни встановилися на наступних значеннях - 11,3995/11,5230, а до 12:00 пішли вниз - 11,3920/11,4740. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,2495/11,3315.