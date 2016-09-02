Луценко переконаний, що не образив Януковича, назвавши його покидьком

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні в коментарі журналістам по завершенню засідання парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони України.

"Я, вирушаючи сюди, дізнався, що громадянин Янукович образився на те, що я назвав його покидьком. Я попросив своїх помічників подивитися в український словник, що це означає. Читаю для всіх офіційне українське видання: "покидьки: перше - не придатні для використання, непотрібні залишки чого-небудь - мотлох, старі речі, таке інше; друге - морально розкладені люди, декласовані, злочинні елементи суспільства, непотрібна, негідна людина і таке інше". Я думаю, що все - адекватне, і нецензурних слів я не вживав. Це є в словнику - значить, це нормальне слово", - сказав Луценко.

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Генпрокурор додав, що наполягає на тому, що вжив "цензурне, мало того, адекватне слово".

Як повідомлялося, раніше на прес-конференції у Генпрокуратурі, де Луценко оприлюднив чергові факти російської агресії проти України та назвав прізвища ряду російських політичних та військових високопосадовців, підозрюваних у розв’язанні війни, Луценко звинуватив у цьому і Януковича, назвавши його покидьком.

Сьогодні, 2 вересня, адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний звернувся до Шевченківського управління поліції Києва з заявою про вчинення адміністративного правопорушення генеральним прокурором Луценком під час брифінгу 18 серпня.