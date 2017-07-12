В ЄС не дійшли згоди щодо формулювання про європейські прагнення України, заявивши про важливість результатів, а не слів

В Європейському Союзі не дійшли згоди щодо формулювання стосовно європейських прагнень України. Робота над цим буде продовжена. В ЄС вважають головними не слова, а результат.

Так прокоментували власному кореспонденту УНІАН в середу в Раді ЄС результати засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), на якому розглядалося це питання. "Домовленостей щодо формулювання стосовно європейських прагнень України не досягнуто, але ця робота (закріплення визнання європейських намірів Києва) буде продовжена з тим, щоб це було можливим на саміті Східного партнерства", - зазначив співрозмовник агентства.

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Разом з тим, він вказав, що відповідні положення вже є у ратифікованій Угоді про асоціацію Україна-ЄС, а також у декларації за результатами грудневого саміту 2016 року.

Відповідаючи на запитання, чи саме Нідерланди блокують вирішення цього пункту, представник Ради ЄС нагадав, що уряд саме цієї країни зробив все можливе, щоб ратифікація Угоди про асоціацію була можливою. "Ми на саміті будемо обговорювати стратегію дій після набуття Угодою чинності, тому питання спільної декларації, як результату цього саміту, на сьогоднішньому порядку денному не стоїть. Наша мета - конкретні результати, а не слова", - наголосив представник Ради ЄС.