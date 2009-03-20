Лавринович: закон про ТСК набуде чинності завтра

Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» набуде чинності тільки після опублікування його в офіційному виданні.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він наголосив, що «закон набуде чинності тоді, коли буде опублікований в офіційному виданні, тобто це відбудеться завтра».

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що «з завтрашнього дня закон набуде чинності і його норми можна застосовувати».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, на сайті ВР було оприлюднено закон про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради.