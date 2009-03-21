Яценюк про МВФ, енергетику, політичну стабільність і зрілість

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до європейських партнерів з проханням обговорити з керівництвом Міжнародного валютного фонду можливості для відновлення співпраці МВФ з Україною.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Я розумію, що левова частина – це відповідальність України, але підтримка МВФ - це перший крок, який дозволить Україні надалі отримати міжнародну фінансову допомогу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні А. ЯЦЕНЮК провів зустріч з Комісаром Євросоюзу з питань розширення Оллі РЕННОМ, з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ, міністрами закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ та Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ та Литви Вігаудасом УШАЦКАСОМ, представником Європейської народної партії Ельмаром БРОКОМ.

Також під час переговорів йшлося про енергетику. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «якраз на передодні енергетичного саміту важливо усвідомити, якою буде енергетична політика не України, а Європейського Союзу і Росії, тому що ми не є сьогодні роз’єднані – як в постачанні енергоресурсів, так і в споживанні».

На зустрічах обговорювалось питання і політичної стабільності. «Моє послання щодо наших європейських партнерів було чітким: так у нас є проблеми, але ми їх переборемо», - сказав журналістам в Брюсселі А. ЯЦЕНЮК.

Він додав, що «прохання до європейських партнерів допомогти в тому, щоб Україна досягла політичної зрілості. Критикувати нас можуть усі, але знайти вихід із ситуації, допомогти фінансово і політично – ось це результат перемовин».

Також лідер «Фронту змін» у Брюсселі зустрівся з представниками Товариства українців Бельгії, провів в українській школі Антверпену урок «Яким я бачу майбутнє України» та взяв участь у дискусії під час круглого столу «Україна на перехресті».