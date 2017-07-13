Добкін запевняє, що прийде завтра до Генпрокуратури

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін запевняє, що прийде завтра до Генеральної прокуратури. Про це він сказав у коментарі журналістам після того, як парламент підтримав подання прокуратури про позбавлення його депутатської недоторканності, затримання і арешт.

Читайте такожЛуценко викликав Добкіна в Генпрокуратуру завтра на 14.00«Я обіцяв нікуди не їхати», - сказав депутат.

На питання, чи прийде він завтра до прокуратури, Добкін відповів позитивно.

«Ви можете не сумніватися. Я завтра буду рівно у призначений час із адвокатами. Ознайомлюсь з документами. І далі зустрінемося на засіданні суду, який обиратиме мені запобіжний захід», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

Генпрокурор Юрій Луценковикликав Добкіна до Генеральної прокуратури на завтра на 14.00.