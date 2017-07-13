Добкін запевняє, що прийде завтра до Генпрокуратури
Він пообіцяв вчасно прийти до ГПУ разом із адвокатами.
Народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін запевняє, що прийде завтра до Генеральної прокуратури. Про це він сказав у коментарі журналістам після того, як парламент підтримав подання прокуратури про позбавлення його депутатської недоторканності, затримання і арешт.
Читайте такожЛуценко викликав Добкіна в Генпрокуратуру завтра на 14.00«Я обіцяв нікуди не їхати», - сказав депутат.
На питання, чи прийде він завтра до прокуратури, Добкін відповів позитивно.
«Ви можете не сумніватися. Я завтра буду рівно у призначений час із адвокатами. Ознайомлюсь з документами. І далі зустрінемося на засіданні суду, який обиратиме мені запобіжний захід», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста.
Генпрокурор Юрій Луценковикликав Добкіна до Генеральної прокуратури на завтра на 14.00.