Маккейн закликав Сенат США прийняти жорсткі санкції проти РФ і надати Україні летальну зброю

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн вважає, що Конгрес повинен прийняти жорсткий законопроект щодо посилення санкцій відносно РФ, щоб президент Росії Володимир Путін заплатив за агресію у відношенні США і України.

Мова Маккейна в Сенаті США опублікував у Facebook Chastime.

"Нам потрібно почати відповідати на акти агресії, вже вчинені Росією. Ось чому так важливо, щоб Палата представників просунула сильний законопроект щодо антиросійських санкцій, який вже затвердив Сенат у співвідношенні 98 проти двох. Путіну вже давно пора заплатити значну ціну за його напад на американську демократію", – зазначив він.

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Сенатор додав, що США повинні разработать чітку політику щодо реакції на будь-яку агресію в майбутньому з використанням "американських дипломатичних, військових, розвідувальних і економічних способів.

"Ми повинні продовжувати відновлювати звичайне військове стримування в Європі", – підкреслив він.

За словами Маккейна, США повинні посилити можливості свого угруповання в Європі і продовжувати допомагати своїм союзникам.

"У тому числі ми повинні надати Україні оборонна летальна зброю, в якому вона потребує і якого вона заслуговує. Ми повинні залишити відкритими двері в НАТО для тих країн, які готові робити все необхідне для приєднання до Альянсу", – підсумував сенатор.