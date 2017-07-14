Миколаївська міськрада визнала Росію країною-агресором

13 липня на 22-й сесії Миколаївської міської ради на розгляд депутатів було винесено проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором. Так, після обговорення депутатами цього питання за проект проголосували 28 депутатів, 2 утримались, 19 депутатів не проголосували. Таким чином, більшістю голосів рішення було прийнято, йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

Проектом рішення, яке винесли на обговорення депутатів, стала пропозиція підтримати рішення попереднього скликання Миколаївської міської ради про визнання Російської Федерації країною-агресором.

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Зазначимо, що відповідно до ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила підтримати рішення Миколаївської міської ради від 12.03.2015 №46/1 "Про прийняття депутатами Миколаївської міської ради VI скликання Звернення про підтримку постанови Верховної Ради України від 27 січня 2015 року №129-VIII "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором".

Крім того, Миколаївська міська рада доручила управлінню апарата Миколаївської міської ради направити це рішення президенту України, Раді, Кабміну.

Також депутати підтримали проект, який був запропонований на засіданні постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики "Про територіальну цілісність та недортоканість кордонів України". За це рішення проголосувало 29 депутатів.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем наголошував на необхідності об'єднання зусиль для протистояння російській агресії.