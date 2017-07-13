ЄС погодився на створення в Україні антикорупційної палати замість Антикорупційного суду

Європейський Союз погодився на створення спеціальної антикорупційної палати в рамках існуючої судової системи замість створення окремого Антикорупційного суду в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив на прес-конференції за результатами пленарного засідання саміту Україна – ЄС у Києві.

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«Що нас турбує – це боротьба проти корупції. Я розумію, що президент і парламент також зробили все необхідне і досягли прогресу в цій царині, але ситуація не є задовільною, тут треба працювати багато, тому що це є дуже важливою проблемою», - сказав Юнкер.

«Ми усі налаштовані на те, щоб погодитись на створення спеціальної антикорупційної палати в суді, навіть ми не наполягаємо на створенні окремого Антикорупційного суду, а на створенні палати в рамках суду, яка буде присвячена боротьбі з корупцією, тому що основне – не в інструментах, а в переконанні у тому, що в українському суспільстві є бажання боротьби з корупції», - додав президент Єврокомісії.

При цьому Юнкер зауважив, що якщо в Україні не буде подолана корупція, то інвестори не прийдуть в Україну. «Це має бути найважливіший бій, на якому ми наполягаємо усіма нашими засобами і фінансовою підтримкою», - заявив він.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко виступив за створення антикорупційної палати при суді замість Антикорупційного суду.