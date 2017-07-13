Transparency International виступає проти антикорупційних палат замість Антикорупційного суду

Представництво антикорупційної світової мережі Transparency International в Україні виступає категорично проти створення антикорупційних палат при існуючих судах замість Антикорупційного суду.

Читайте такожГоловний козир: Юнкер закликав українську владу прискорити боротьбу з корупцієюЯк ідеться у заяві на сайті організації, представництво глобальної мережі упевнене, що альтернативи Вищому антикорупційному суду та системі незалежних антикорупційних судів для України немає.

У TI звернули увагу на заяву президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера, який сказав, що погоджується «на створення антикорупційної палати в рамках Верховного суду», і Єврокомісія вже повідомила президента Петра Порошенка про «проміжний варіант вирішення проблеми».

Transparency International здивована такою заявою Юнкера. Організація переконана, що українська влада ввела в оману європейських партнерів, переконавши їх у тому, що створення антикорупційних палат замість незалежних судових інституцій є швидким та ефективним вирішенням проблеми судочинства в Україні.

«Палати при існуючих судах будуть залежними і керованими зовні. Вони не просто провалять завдання щодо справедливого покарання за корупційні злочини, а й стануть надійним інструментам в руках хабарників. Адже палати формуватимуться, власне, з тих суддів, які на даний момент затягують та розвалюють справи, які подає Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура», – переконаний виконавчий директор ТІ Україна Ярослав Юрчишин.

Окрім того, в Україні вже закладена законодавча база для створення незалежного антикорупційного судочинства. А саме - оновлений закон “Про судоустрій і статус суддів” уже передбачає створення Вищого антикорупційного суду України. Тому слід виконувати вже ухвалений закон, а не шукати шляхи його уникнення, переконані в організації.

Водночас, представництво Transparency International заявляє, що ключовими елементами антикорупційної судової системи повинні стати справи, які подаються з боку НАБУ і САП, і які мають розглядатися лише в антикорупційному суді;

Також відзначається, що у Вищому антикорупційному суді має бути створена незалежна апеляційна палата, кандидати на посади суддів повинні обиратися на відкритому конкурсі, міжнародні партнери мають складати більшість у колегії з добору суддів, а антикорупційні судді мають бути забезпечені винагородою високого розміру.

Окрім того, сказано, що суддям та членам їхніх родин слід забезпечити достатній рівень безпеки.

Transparency International Україна закликає українську владу не займатися окозамилюванням європейських партнерів, а сфокусуватися створенні антикорупційного суду, як це передбачено законом із врахуванням запропонованих елементів. Також організація просить європейських партнерів бути системними у своїх вимогах і не йти на поступки, адже наслідками можуть стати не реформи, а імітація.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, у Києві Юнкер на прес-конференції за результатами пленарного засідання саміту Україна – ЄС заявив, що Євросоюз погодився на створення антикорупційної палати в рамках існуючої судової системи замість створення окремого Антикорупційного суду в Україні.

«Ми усі налаштовані на те, щоб погодитись на створення спеціальної антикорупційної палати в суді, навіть ми не наполягаємо на створенні окремого Антикорупційного суду, а на створенні палати в рамках суду, яка буде присвячена боротьбі з корупцією, тому що основне – не в інструментах, а в переконанні у тому, що в українському суспільстві є бажання боротьби з корупції», - сказав президент Єврокомісії.