ІГ "Арей", яка ремонтує бронетехніку для ЗСУ, готуює позов до британського суду через рейдерське захоплення

Юристи Інженерної групи "Арей", яка ремонтує і розробляє бронетехніку для ЗСУ, готують позов до британського суду через захопленням їхнього промислового цеху рейдерами.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Сергій Згурець.

Автор зазначає, що "Арей" запропонував для ЗСУ програму створення перспективної бронетехніки (зокрема – проекти танка "Тірекс" та БКМ "Гекон"). Розробки групи увійшли до держоборонзамовлення на 2017 рік.

За словами згурця, "арейці", маючи на руках довгостроковий договір оренди столичного заводу "АТЕК", викупили його борги і контрольний пакет акцій, а потім завезли туди обладнання для добудови технологічної лінії з виробництва бронетехніки і почали відновлювати завод.

Автор пише, що потім сталося несподіване – площі підприємства були захоплені після рейдерської атаки. Вже вісім місяців на його територію не можуть потрапити ані співробітники "Арея", ані військпреди, ані представники ВСУ.

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Керівництво "Арея" стверджує, що з території підприємства серед білого дня вивозиться обладнання, а випробування БКМ "Гекон" і роботи зі створення важкої БМП було фактично зірвано. Разом із заводом було, як зазначається, захоплено і військову техніку Міноборони.

"За фактами диверсії, знищення оборонного підприємства та крадіжки військової техніки СБУ відкрила кримінальне провадження, але воно ніяк не заважає розграбуванню виробничих потужностей заводу та підготовки будівельного майданчика під багатоповерхівки. 11 квітня 2017 р. начальник ГШ ЗСУ Муженко звернувся до голови СБУ Грицака з вимогою вирішити проблему з виконанням державних оборонних замовлень інженерної групою "Арей". Але вимога Муженка було повністю проігноровано", – зазначають керівники "Арея".

Згурець також зазначає, про ситуацію навколо "Арея" і зриви держзамовлень з важкої бронетехніки знають і президент, і міністр оборони, і начальник Генерального штабу, і генеральний прокурор, але тим не менш 8 місяців проблема не розв'язується.

"Європейські юристи ІГ "Арей" готують позов до британського суду", – резюмує автор.

Нагадаємо, 13 липня, на робочому місці детективи НАБУ затримали директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника. Президент України Петро Порошенко відреагував на гучне затримання Тимківа, підозрюваного у розкраданні, запевнивши, що нікому не дозволить наживатися на постачанні до Збройних Сил.

Уже 15 липня усім п'ятьом підозрюваним у розтраті коштів держпідприємства "Львівський бронетанковий завод" обрано запобіжні заходи.