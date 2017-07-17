МЗС Нідерландів: притягнути до відповідальності винних у катастрофі MH17 - головний пріоритет уряду

Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Берт Кундерс заявив, що притягнення до відповідальності винних у катастрофі авіарейсу MH17 над Донецькою областю в липні 2014 року – головний пріоритет уряду Нідерландів. Про це йдеться у заяві на сайті уряду країни.

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"Кримінальне розслідування обставин атаки на літак рейсу MH17 все ще продовжується, і я хотів би висловити мою повну довіру Спільній слідчій групі, яка проводить його. Зараз було вирішено, що підозрюваних у здійсненні цього злочину будуть судити у Нідерландах, і що судове переслідування може покладатися на незмінну міжнародну підтримку та взаємодію. Існує широка міжнародна підтримка для притягнення винних до відповідальності. Це є і залишатиметься головним пріоритетом уряду Нідерландів", - заявив Кундерс.

Він нагадав, що сьогодні минуло три роки з дня трагедії з літаком Малазійських авіаліній.

"Багато чого сталося з часу того темного дня. Минуло декілька років, але смуток, відчай та розчарування від втрати стількох багатьох життів завжди лишатимуться. Ми ніколи не забудемо", - наголосив Кундерс.

Також він розповів, що сьогодні було відкрито монумент, який стане місцем для висловлення скорботи членами родин та буде місцем для збереження пам'яті про жертв катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що були на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У липні 2015 року Росія наклала вето на створення міжнародного кримінального трибуналу ООН у цій справі.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. У коло підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточною правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми". 5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним». 7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи MH17.