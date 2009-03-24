У Держдумі лякають, що модернізована труба просто зависне в повітрі

Голова Комітету Державної думи Росії з економічної політики й підприємництва Євген ФЕДОРОВ вважає, що Європейський Союз проводить політику ізоляції РФ, не включивши її в процес модернізації української газотранспортної системи.

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Росію не включили в процес модернізації української ГТС виключно з політичних міркувань. Політичні аргументи щодо ізоляції Росії виявилися сильнішими, ніж аргументи здорового глузду, зокрема економічної доцільності», - сказав Є.ФЕДОРОВ

Він підкреслив, що обговорювати питання про поставки російського газу до Європи без Росії щонайменше дивно.

Депутат Держдуми РФ упевнений, що, по суті, виділені Європою гроші на модернізацію ГТС України – «це гроші політичного характеру».

«Початкова точка транзиту - це Росія, а кінцева – Європа. Коли такі рішення відпрацьовуються без Росії, вони не можуть носити реалістичний характер. Адже в результаті ця модернізована труба може просто зависнути в повітрі, тому що без газу вона буде даремною», - вважає Є.ФЕДОРОВ.

«Це політичне рішення, й політика ізоляції Росії продовжується. Тут немає ніякого економічного сенсу», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Брюсселі пройшла Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками конференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової Спільної декларації. Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цих зборів. Він вказав на декілька пунктів документу, які не влаштовують РФ.

У свою чергу МЗС РФ заявив, що організатори інвестконференції виключили Росію з тристороннього формату.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вчора на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин із країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.

"Якщо інтереси Росії ігноруватимуться, то ми також будемо змушені почати переглядати принципи наших відносин, - сказав прем`єр РФ. - Дуже б хотілося, щоб до цього справа не дійшла".