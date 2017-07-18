Плювок в обличчя: опубліковано кадри бійки Мосійчука і Капліна (відео)

15:27, 18 липня 2017
Політика
2545 0

Мосійчук, заходячи в будівлю суду, плюнув в обличчя Капліну, через що між ними почалася бійка.

З'явилося відео сутички між народними депутатами від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та БПП Сергієм Капліним. Його на своєму YouTube-каналі опублікувало Еспресо.

Читайте такожНа сесії Миколаївської райради побилися депутати: в одного - зламана рука (фото)

Мосійчук сьогодні прийшов до Печерського суду, щоб підтримати лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Сьогодні суд почав розглядати справу стосовно поєднання Ляшком депутатської діяльності з  роботою головним редактором газети "Політика". 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Мосійчук, заходячи в будівлю суду, плюнув в обличчя Капліну, через що між ними почалася бійка. У свою чергу Ляшко, коментуючи цю ситуацію, зауважив, що все це справа - це спроба дискредитувати його і його партію, їхню політику. Також стало відомо, що під будівлю суду принесли шини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бійка Мосійчука і Капліна#Мосійчук плюнув в обличчя