Ющенко похвалив підписану Тимошенко декларацію: колосальний внесок

15:24, 24 березня 2009
Політика
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Президент зустрівся з чеським колегою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що домовленості України та ЄС щодо модернізації української газотранспортної системи є великим внеском в стабілізацію ситуації на енергетичному ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з Президентом Чеської Республіки Вацлавом КЛАУСОМ за результатами їхніх двосторонніх переговорів сьогодні у Празі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна відповідально ставиться до забезпечення транзиту газу. Він нагадав про вчорашню міжнародну інвестиційну конференцію в Брюсселі і підписанні за її результатами Спільної декларації Україна-ЄС.

За його словами, ця декларація переслідувала дві мети: Україна прагне інтегруватись в європейський гуртовий газовий ринок; Україна планує провести глибокі зміни у своєму газовому секторі.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що вчора було досягнуто домовленості щодо виділення інвестицій на модернізацію української ГТС. «Я переконаний, що це колосальний внесок в стабілізацію ситуації», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також нагадав, що Україна запропонувала Єврокомісії створити єдину моніторингову політику щодо проходження газу територією України за допомогою будівництва нових газовимірювальних станцій.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Брюсселі відбулась Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

 

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