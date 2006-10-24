Безсмертний підозрює, що Ющенко не в курсі

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не погоджується з оцінкою Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що “Наша Україна” перетворилася на закрите акціонерне товариство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав вчора ввечері у прямому ефірі програми “Епіцентр” телеканалу “1+1”.

“Це те місце у виступі Президента, з яким я не можу погодитися”, - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

“Мені здається, що автор, який вписав у виступ Президента ці слова, далекий від внутрішнього життя “Нашої України”, - заявив він. - Тому що усі рішення, які приймалися в партії, проходили усі “кола пекла” – президію і раду партії”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також повідомив, що цього року пройшло 26 засідань президії та 11 засідань ради. “Це у двічі більше, ніж вимагає партійний статут”, - наголосив лідер фракції.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ навів приклад, як ухвалювалися рішення про опозицію. “Це питання розглядалося і на президії, і на раді”, - сказав він. Відповідаючи на запитання про механізм прийняття партійних рішень, він зауважив, що 176 членів Ради НСНУ - це не 300 делегатів з’їзду Партії регіонів.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, жодного рішення не ухвалювалося кулуарно чи за закритими дверима, як, наприклад, у БЮТ чи Соцпартії.

На запитання щодо можливості входження у партію нових членів Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відповів: “Взяти “Нашу Україну” грошима або якимись кулуарними речами неможливо. Я категорично проти “кулуарщини”, дрібної “возні”. Я переконаний у тому, що партію захопити грошима чи якими адміністративними рішеннями неможливо. Партійці просто збунтуються”.

Говорячи про ідеологію партії, лідер фракції “Наша Україна” сказав, що НСНУ сповідує неоконсерватизм, тобто патріотизм, європейську та євроатлантичну спрямованість, ліберальну, вільно конкуруючу економіку.

“Ми є асоційованими членами Європейської народної партії, яка заснована саме на основі консервативно-ліберальної ідеології, - продовжив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Я взагалі не знаю, звідки з’явилася дискусія про те, що “Наша Україна” – позаідеологічна партія. Ми – єдина на сьогоднішній день партія, яка має чітко консервативну ідеологію. Якщо ми подивимось на програму “10 кроків назустріч людям” В.ЮЩЕНКА, програму партії, то вони повністю відповідають неоконсерватизму”.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня на ІІІ з’їзді НСНУ у Києві В.ЮЩЕНКО заявив, що не хоче, “щоб партія перетворювалася у закрите акціонерне товариство, де головні акціонери можуть вирішувати, що потрібно для партії».