Телефонні переговори в "нормандському форматі" відбудуться 24 липня - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що у понеділок, 24 липня, заплановані телефонні переговори у «нормандському форматі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заяви для преси сьогодні в Києві.

«Вже в понеділок відбудуться телефонні переговори в «нормандському форматі», і я буду вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню до всієї лінії зіткнення», - сказав він.

«І у разі невиконання, реалізації рішень «Великої сімки», які були досягнуті в Італії, в тому числі і щодо посилення санкцій. Ми не можемо і не будемо спостерігати за брутальним порушенням Мінських домовленостей», - наголосив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 9 липня Порошенко анонсував в липні телефонну розмову лідерів України, ФРН, Франції та РФ і до кінця літа особисту зустріч «нормандської четвірки».

«Ми не виключаємо, що за підсумками цієї телефонної розмови нам вдасться організувати саміт. Поки не визначено, де саме він буде відбуватись, але ми налаштовані на рішучу, прискорену і конкретну практичну розмову, як у телефонному форматі, так і під час саміту вже цього літа», - додав президент.