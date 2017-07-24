Сьогодні пройдуть телефонні переговори "нормандської четвірки" (відео)
10:56, 24 липня 2017Політика
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У переговорах вперше візьме участь Макрон.
Пооршенко вимагає негайного припинення вогню на Донбасі / Фото УНІАН
Лідери країн "нормандської четвірки" сьогодні, 24 липня, проведуть телефонні переговори, в центрі яких буде врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
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У переговорах візьмуть участь Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін.
"Під час телефонної конференції в Нормандському форматі, яка планується наступного тижня, вимагатиму негайного забезпечення режиму тиші. У разі невиконання – посилення санкцій проти РФ відповідно до нещодавнього рішення Саміту Великої Сімки", - написав президент України напередодні на своїй сторінці в Facebook.
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