Порошенко наголошує на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН

Президент України Петро Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.

Як повідомила прес-служба глави держави, про це він заявив в ході телефонної розмови у "нормандському форматі" з президентом Франції Еммануелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним.

Також наголошується, що Порошенко наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН.

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Як зазначається, співрозмовники заслухали доповідь Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана та йото заступника Александра Хуґа.

"Президент України назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території. Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, лідери "нормандської четвірки" проводять анонсовану телефонну розмову. Розмова почалася близько полудня. Зокрема, в телефонних переговорах беруть участь президент України Петро Порошенко, лідер РФ Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "традиційно за результатами цієї телефонної розмови надамо інформацію". Пєсков уточнив, що телефонна розмова почалася приблизно опівдні за московським часом. "Як правило, такі розмови досить складні у виконанні, тому що розмовляють чотири людини, йде переклад, тому вони тривають досить довго", - зазначив представник Кремля.