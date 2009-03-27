У Тимошенко знайшли альтернативу для Москви - "антикваріат" часів СРСР

Участь Росії у модернізації української газотранспортної системи, про яку говорила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, може не стосуватися проекту між Україною та ЄС.

Як каже радник прем’єра з енергетичних питань Олександр Гудима, сьогодні Тимошенко має для Росії альтернативну пропозицію, передає Радіо "Свобода".

"Є недобудований газопровід Україною та Росією ще за часів Радянського Союзу – "Богорочани – Ужгород", який дозволяє при мінімальних інвестиціях збільшити пропускну здатність", - зазначає Гудима.

Уповноважений президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський, у свою чергу, наголосив, що російський підхід до модернізації української ГТС – насамперед, пропозиція прем’єра РФ Володимира Путіна стосовно консорціуму – Київ не влаштовує.

За його словами, для України та її національних інтересів сьогодні найвигіднішим є проект із Європейським Союзом.

"Росія має своє бачення щодо української ГТС. Разом з тим, Україні з точки зору національних інтересів є більш прийнятними, більш вигідними ті пропозиції, які напрацьовані з країнами ЄС. Вони краще узгоджуються з нинішнім національним законодавством та відповідають стратегічним інтересам і цілям України", - сказав Соколовський "Свободі".

Однак, зазначає він, Москва не має залишатися осторонь, тож російські експерти будуть запрошені до реалізації проекту модернізації ГТС.

Заступник голови "Нафтогазу України" Ярослав Марчук також заявив, що без російського газу збільшення потужності української труби не має сенсу – тож, на позицію Москви потрібно зважити і залучити її до проекту з ЄС.

"Все це може бути і в тих проектах, які сьогодні уже показані на брюссельській зустрічі. Це проекти, які увійшли у майстер-план модернізації ГТС. І Росія у цих проектах може брати участь. Це було би правильно", - вважає Марчук.

Як відомо, Україна та ЄС підписали спільну декларацію щодо модернізації української газотранспортної системи. Росія заявила, що її виключили з процесу переговорів із даного питання, а декларація є двосторонньою і політичною.

Тимошенко одразу ж після підписання брюссельської декларації заявила, що Росія є бажаною у проекті модернізації ГТС. А перебуваючи у Японії вона висловила переконання, що найближчим часом усі непорозуміння між Москвою та ЄС у цьому питанні будуть зняті і Росія приєднається до реконструкції української "труби".

Українська правда