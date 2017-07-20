Екс-нардеп Партії регіонів Фурсін і російський олігарх Дерипаска позичили Манафорту $17 мільйонів - ЗМІ

Фінансові звіти Кіпрського банку, де у Пола Манфорта були відкриті рахунки, виявили, що він нібито мав фінансові зобов'язання перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом Партії Регіонів України Іваном Фурсіним на $17 млн, повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times.

Читайте такожБеліз почав розслідування щодо відмивання грошей Януковичем і Манафортом - BloombergПро це видання пише, посилаючись на відповідні банківські документи за 2015 рік. Кіпрські документи, отримані виданням, включають фінансові звіти компаній, через які перерахували мільйони доларів у вигляді позик, платежів і зборів.

Дані про борги Манафорта також підтверджуються судовим позовом російського олігарха Дерипаски проти політтехнолога, де стверджується, що він заборгував $19 млн за невдалі інвестиції в кабельне телебачення в Україні.

Згідно з банківськими записами, Манафорт мав фінансові зобов'язання на суму $7,8 млн перед зареєстрованою на Віргінських островах компанією Oguster Management Ltd, пов'язаною з Дерипаскою. Боржником є ​​кіпрська компанія LOAV Advisers, яку, як заявив сам Дерипаска в судовому позові, створив Манафорт для спільних з ним інвестицій.

Ще один борг перед кіпрською компанією Lucicle Consultants становив $9,9 млн. Видання пише, що ця компанія пов’язана з колишнім депутатом від Партії регіонів Іваном Фурсіним через іншу офшорну фірму Mistaro Ventures.

В отриманих виданням фінансових звітах немає записів про те що ці борги були погашені.

Представник американського політтехнолога Джейсон Мелоні заявив, що Манафорт не має фінансових зобов'язань перед Дерипаскою або Партією регіонів, і не мав їх на момент, коли почав працювати в передвиборній кампанії Трампа.

Прес-секретар Дерипаски відмовилася від коментарів, але відомо, що він припинив судові процеси проти Манафорта і його колишніх партнерів в кінці 2015 року.

Як відомо, Пол Манафорт подав у мін'юст США документи, що свідчать про отримання ним від Партії регіонів в 2012-2013 роках $17 млн. Документи Манафорта, подані у мін'юст США, не охоплюють весь період його роботи в Україні. Зокрема, у дописах "амбарної книги" ПР згадуються $12,7 млн, які призначалися для фірми Манафорта з 2007 до 2012 року.