Колишня соратниця Клінтон заперечує причетність України до звільнення Манафорта

Колишній радник Демократичної партії Олександра Халупа заперечує, що співпрацювала з українськими чиновниками для збору компрометуючої інформації на екс-главу виборчого штабу Дональда Трампа - Пола Манафорта. Про це вона сказала CNN, зазначивши, що команда демократів ніколи не просила її про це, передає ZN.ua.

"Під час виборів 2016 року я була частково зайнята на посаді консультанта Демократичної партії в рамках програми етнічної взаємодії. Я не була розслідувачем для партії і мене ніколи не просили звертатися в посольство України для збору інформації", - пояснила Халупа.

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За її словами, через своє українське походження вона добре знала про діяльність Пола Манафорта в Україні і про його роботу на пов'язаного з Кремлем екс-президента Віктора Януковича.

"Коли було оголошено, що кампанія Трампа найняла Манафорта, багато американців українського походження були стривожені. Це були перші сигнали про те, що Путін намагається вплинути на вибори в США. Тоді я вказала Демократичній партії на важливість цього призначення, спираючись на інформацію у відкритому доступі", - пояснила Халупа.

Вона також визнала, що провела кілька зустрічей з представниками посольства України. Але підкреслила, що ці зустрічі відбулися в рамках акцій "Місяця імміграційної спадщини", організувати які в червні минулого року вона допомагала американці українського походження Меланні Вервейр, яка займалася проблемами жінок у Держдепартаменті США в часи роботи Хілларі Клінтон.

Тим часом, в Білому домі продовжують звинувачувати Україну у співпраці з Демократичною партією. Як повідомляє Rzeczpospolita прес-секретар Білого дому Шон Спайсер знову заявив, що члени команди демократів під час виборів зустрічалися з представниками посольства України в США. При цьому, він посилався на джерела консервативних ЗМІ.

"В останні дні з'явилася велика зацікавленість тим, що Демократична партія здійснила спільно з українським урядом, щоб вступити в змову і досягти мети усунути когось з уряду, що, власне, і сталося", - сказав Спайсер, нагадуючи, що Пол Манафорт звільнився з посади голови виборчого штабу Трампа.

На питання, чи обговорював Дональд Трамп цю проблему з українським президентом Петром Порошенком під час зустрічі в Білому домі, Спайсер відповів, що історія про співпрацю демократів з Україною набула розголосу вже після зустрічі лідерів двох країн. Однак, він зауважив, що тепер це актуальна тема.

Як повідомляв УНІАН, у ході сенатських слухань щодо затвердження нового глави ФБР Крістофера Рея він заявив, що "із задоволенням займеться цим" і додав, що "для України було б неправильно втручатися в наші вибори".

Посольство України в США спростувало заяви про втручання в президентську гонку. "Посольство України в США, як заявлялося раніше, жодним чином не координувало з Демократичним національним комітетом ніяких зусиль для проведення досліджень чи будь-яких дій, спрямованих проти кандидатів на виборах президента США або членів їх команд", - підкреслили у посольстві.