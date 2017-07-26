Новий головний український прикордонник купив BMW вартістю у три річні зарплати - ЗМІ (фото, документи)

Згідно з декларацією Петра Цигикала, який донедавна обіймав посаду директора Департаменту оперативної діяльності ДПСУ, з нерухомого майна в його родини - лише гараж на 24 квадратних метри, а з рухомого - 2 автомобілі, йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Люксовий джип BMW X5 Петро Цигикал купив у червні 2016 року за 647 тисяч гривень. Проте, за даними журналістів, власне BMW генерал береже, й на роботі його возить Nissan Pathfinder 2013 року вартістю $30 тис., придбаний за кошти міжнародних донорів.

Офіційна заробітна плата Цигикала за 2016 рік склала 284 тисячі гривень. Скоріше за все, кошти на придбання люксової автівки прикордонник заощадив на "відчуженні рухомого майна" вартістю 600 тисяч.

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Порівняння декларацій чиновника за 2015 і 2016 роки свідчить, що цим майном, ймовірно, була попередня автівка Петра Цигикала - Toyota Camry. Щоправда, її вартість, згідно з декларацією, становила 240 тисяч, а продав її прикордонник вже за 600 тисяч.

"Покупцем у цій невигідній угоді зазначена Олександра Блавдзевич. Аналітики bihus.info знайшли в Інтернеті тільки одну людину з таким ім’ям, і це - віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців", - розповіли журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент України Петро Порошенко призначив новим головою Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Петра Цигикала.

У той же день президент задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка про звільнення. Назаренко подав рапорт про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.