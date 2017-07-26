Порошенко: прецедент Siemens ніколи більше не має повторитися

16:14, 26 липня 2017
Політика
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Посли ЄС розширили список санкцій проти Росії через скандал з турбінами Siemens в Криму.

Порошенко привітав нові санкції ЄС проти Росії / фото president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко привітав рішення послів держав-членів ЄС накласти нові санкції проти Росії за нелегальні поставки турбін Siemens на територію тимчасово окупованого Криму. Про це він написав на сторінці у Twitter.

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"Ще 4 російських фізичних і 3 юридичних особи відтепер потрапляють під чесні і справедливі обмежувальні заходи у відповідь на їх цинічне і свідоме порушення контрактів."Прецедент Siemens "повинен бути покараний, щоб ніколи більше не повториться знов!", - написав президент.

Як повідомляв УНІАН, посли ЄС розширили список санкцій проти Росії через скандал з турбінами Siemens в Криму. У санкційний список по Росії додали 4 людини і три організації.

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Теги: #санкції ЄС проти Росії#турбіни Siemens