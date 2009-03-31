Ющенко звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради

Президент України Віктор Ющенко закликає українців до національної єдності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Глава держави зазначив, що своє звернення, насамперед, адресує громадянам України.

Він підкреслив, що зараз в державі непроста ситуація, і тому потрібно дати чесні оцінки того, що відбувається.

В.ЮЩЕНКО звернувся до кожного: і хто його підтримує, і хто виступає проти, до всіх, хто не втрачає віру і хто зневірився.

«Я звертаюсь до всього нашого великого українського народу, нам потрібно подивитись поглядом широким, щирим, відданим, і саме в цій відданості ми знайдемо справжню національну єдність», - наголосив Президент.

Ющенко вірить у відновлення темпів зростання української економіки на рівні 6,5-7%

В.ЮЩЕНКО наголосив на значних як політичних, так і економічних досягненнях України за останні 5 років.

За його словами, до моменту настання економічної кризи зростання української економіки становило 6,5-7%, що було одним з найбільших показників у Європі. «Я вірю, що цей показник буде відновлено», - сказав Президент.

Президент заявляє про незмінність євроатлантичного курсу України, але робитиме все можливе для покращення відносин з РФ

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні зовнішньополітичне становище є дуже складним, і Україна має суворо дотримуватись міжнародних правових норм і зобов’язань, а також має здійснювати збалансовану міжнародну політику і твердо відстоювати свої національні цілі.

Глава держави підкреслив, що зовнішні пріоритети України чітко визначені – це євроатлантична інтеграція. «Вона є незмінною і неминуче буде досягнута», - сказав Президент.

Водночас він підкреслив, що виступає за суттєве покращення відносин з Росією.

«Я виступаю за максимальне покращення відносин з Російською Федерацією. Я має намір зробити все можливе, щоб перегорнути сторінку непорозумінь і забезпечити рівний і доброзичливий діалог між сусідами», - сказав Президент.

Україні загрожують економічний занепад, поглиблення політкризи і масштабні соціальні протести

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що перед Україною стоїть загроза економічного занепаду, поглиблення політичної кризи та зростає можливість акцій протесту. Але всього цього можна уникнути.

«Наше внутрішнє становище складне, втім, не катастрофічне. Ми не перейшли останньої межі, але ми сьогодні безпосередньо знаходимось перед лицем трьох серйозних загроз: економічного занепаду, поглиблення політичної кризи і масштабного соціального протесту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків відтермінувати до вересня будь-які політичні суперечки з метою виходу з економічної кризи.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що прийшов до Верховної Ради, аби запропонувати шлях виходу з економічної кризи.

«Я звертаюся і до влади, і до опозиції – мільйони людей хочуть повернути надію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, попри всі суперечності, українські політики здатні подолати протиріччя, і на сьогодні вже є перші результати такої спільної роботи.

Президент наголосив, що на сьогоднішній день Україна відновлює співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Незважаючи на серйозні удари, змогла вистояти банківська система України, додав він.

В.ЮЩЕНКО закликав усі політичні сили накласти мораторій на будь-які суперечності. «Прошу вгамувати політичні пристрасті і накласти мораторій на суперечки», - сказав він.

Глава держави нагадав, що президентська виборча кампанія починається за чотири місяці до виборів. «Отже, пропоную до вересня відтермінувати будь-які, розраховані на отримання дочасних політичних дивідендів, дії», - сказав Президент.

Президент наголошує на необхідності терміново відновити фінансову стабільність у державі

Президент знову підкреслив, що чинний державний бюджет на поточний рік є популістським. За його словами, зараз необхідно максимально скоротити і необгунтовані витрати, і серйозно переглянути держбюджет.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, державний стабілізаційний фонд має фінансувати найважливіші державні проекти, а не працювати на погашення різноманітних заборгованостей.

Ющенко вважає, що уряд має формуватися виключно парламентом

В.ЮЩЕНКО, говорячи про необхідність радикальної реформи публічної влади, підкреслив, що Кабінет міністрів, нарешті, має отримати самостійність.

«Саме уряд має бути відповідальний за забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики. Дуалізм виконавчої влади має бути на кінець подолано», - сказав Президент.

Він підкреслив, що виступає за включно парламентський спосіб обрання уряду без виключень і обмежень.

«Уряд має формуватись з одного джерела», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що політичні сили, які перемогли на парламентських виборах, мають призначати весь склад уряду і таким чином нести повну відповідальність перед виборцями.

Президент закликає ВР негайно внести зміни до виборчого законодавства

Глава держави підкреслив, що сьогодні пропорційна система вичерпала себе.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно повернутись до мажоритарної системи на місцевому рівні, а вибори до Верховної Ради - проводити за відкритими списками.

Ющенко виступає за двопалатний парламент з одночасним зменшенням кількості народних депутатів

Ці слова Президента були сприйняті невдоволеними вигуками народних депутатів.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на повному скасуванні депутатської недоторканності.

Президент висловився і щодо того, яким чином мають розподілятися повноваження між верхньою та нижньою палатами парламенту.

Так, верхня палата має формуватись шляхом виборів на мажоритарній основі і представляти регіони. Також щодо депутатів цієї палати має існувати віковий ценз.

Нижня палата має обиратись на пропорційній основі і до її повноважень має належати ухвалення законів, які потім розглядатиме верхня палата, а також - призначення уряду.

«Політична турбулентність має залишитись лише в нижній палаті», - сказав Президента.

Висловився В.ЮЩЕНКО і щодо повноважень Президента, які мають бути після проведення конституційної реформи.

На думку глави держави, за Президентом має залишитись загальнонаціональний і прямий представницький мандат, тобто він має обиратись на прямих загальнонаціональних виборах.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Президент має бути гарантом державного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України.

«Завдання Президента при взаємодії з верхньою палатою гарантувати конституційну стабільність держави, визначати пріоритети державної політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент передав Литвину проект нової Конституції і попросив розглянути його у ВР як невідкладний

Зокрема, Президент сказав, що, користуючись нагодою виголосити щорічне звернення до Верховної Ради, він передає голові Верховної Ради проект нової Конституції і просить його розглянути як невідкладний.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що хоче, аби в державі постала Конституція не для політиків, а для народу. «Ми повинні ухвалити оновлений Основний Закон країни», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон про «Про внесення змін до Конституції України» Президент вніс до Верховної Ради відповідно до статей 93 і 154 Конституції України.

Представлятиме законопроект під час підготовки і розгляду у Верховній Раді заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК, заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Верховній Раді України Ігор ПОПОВ та заступник глави Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН.