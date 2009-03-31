Експерти розкритикували ідею Ющенка: «надто шито білими нитками»

Експерти вважають, що зараз не існує об’єктивної мотивації для створення в Україні двопалатного парламенту.

Так, коментуючи УНІАН сьогоднішній виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Верховній Раді України директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО зазначив, що слова В.ЮЩЕНКА про те, що він попереджав усіх про можливі негаразди, є "звичайною поведінкою людини, котра шукає урочистої евакуації із влади. Я бачу, що готується громадська думка відносно того, що Президент образиться на країну і, можливо, піде достроково зі своєї посади. Із вуст В.ЮЩЕНКА приблизно це може звучати так: «Мене не слухали, а країна виявилася не достойна моєї мудрості і місії». І, якби це не звучало печально і смішно виглядало, на жаль, здається, що справа йде до того, що винною у всіх негараздах виявиться Україна, а не В.ЮЩЕНКО".

Водночас політолог вважає дуже добрим те, що Президент виступив перед ВР - "це все ж таки крок від агресивно налаштованого Секретаріату до парламенту".

За словами В.НЕБОЖЕНКА, в самому виступі начебто правильні тези: про землю, пільги, банки. "Але це або тези опозиційного прем’єр-міністра і, таким чином, він забирає хліб у Віктора ЯНУКОВИЧА, або ж, коли він говорить про Конституцію, бентежить чимало паралелей, які тут виникають. Тільки-но варто якомусь Президенту України відчути небезпеку своїй владі, він тут же починає піклуватися про зміцнення парламентаризму. Точно так само було із Леонідом КУЧМОЮ".

"А що стосується ідеї двопалатного парламенту, то це спроба дати хабар Партії регіонів і «Єдиному Центру». Це надто шито білими нитками", - вважає експерт, зазначаючи, що Україна "не просто не готова до цього – у нас немає можливості здійснити змістовний розподіл парламентських повноважень на верхню і нижню палати. В.ЮЩЕНКО це прекрасно розуміє, але зате він виглядає людиною благородною, він ніби не тримається за владу".

"Він чудово розуміє, що в парламенті його прихильників є осіб з 15, включаючи родичів, що працюють в СП. У той же час він пропонує такому парламенту свою Конституцію. З таким успіхом представники нетрадиційних громад можуть подати якийсь законопроект з надією знайти таємних прихильників. Ну, 10 таких може набереться", - говорить політолог.

Насправді, вважає В.НЕБОЖЕНКО, позиція В.ЮЩЕНКА – "це привід через місяць-півтора образитися на Верховну Раду, яка не зрозуміла нових справедливих парламентських устремлінь Президента і не зуміла достойно оцінити його проект".

На думку експерта, створити двопалатний парламент - означає зробити його недієздатним. Якщо зараз у нас на грані коаліційна більшість і кожний документ проходить надзвичайно важко, то поява двох палат в 4 рази погіршує проходження парламентських рішень. А в час кризи, де повинна швидка енергетична дія, така структура вищого законодавчого органу вкрайн неприйнятна, наголошує директор соціологічної служби «Український барометр».

У свою чергу, директор Інституту економічних і політичних досліджень Василь БАЗІВ вважає, що у своєму посланні до ВР В.ЮЩЕНКО "оголосив своє майбутнє місце праці, оскільки він уже погодився, що перебування його на нинішній посаді добігає кінця, і не існує можливостей продовжити це перебування на другий термін".

Кульмінацією доволі плутаної картини сучасної і майбутньої України у розумінні В.ЮЩЕНКА є ідея двопалатного парламенту.

В.БАЗІВ підкреслює, що ця ідея не нова і належить попереднику В.ЮЩЕНКА – Л.КУЧМІ, який не тільки її оприлюднив, а через референдум забезпечив її всенародне схвалення. До речі, виключно у правовій площині ніхто результати цього референдуму не відміняв, відзначив експерт.

За його словами, структура парламенту із двома палатами – явище доволі поширене у світові практиці. Приміром, серед європейських та пострадянських держав 22 мають однопалатний парламент, а 19 - двопалатний. "І все ж, чому раптом уже за кілька місяців до завершення свого президентства В.ЮЩЕНКО порушує питання, що Україні треба мати, окрім усіх існуючих гілок влади, які несамовито ворогують між собою, ще й таку гілку, як сенат?".

"Мотивації об’єктивної робити це зараз, в умовах екстремальних, не існує. Та й В.ЮЩЕНКО у своєму посланні не назвав таких передумов, які вимагають запроваджувати ще одну парламентську палату", - говорить В.БАЗІВ.

"Тому існує практично єдина суб’єктивна мотивація: ратуючи за необхідність негайно створити в Україні сенат, В.ЮЩЕНКО бачить себе на його чолі. У політиці так буває, що державні діячі за високим пафосом у своїх історичних спічах переслідують банальну мету власного працевлаштування", - зазначив політолог.