Литвин думає, що Ющенко хоче створити «заповідник олігархів»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що друга палата парламенту необхідна Президенту для посилення свого впливу в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

В.ЛИТВИН зазначив, що друга палата парламенту – це ідея-фікс більшості керівників держави, і, на його думку, вона не стільки враховує національні особливості, скільки спрямована на те, аби «мати фільтр, який би дозволив почувати себе більш комфортно у стосунках із законодавчим органом».

В.ЛИТВИН також піддав критиці запозичення назви верхньої палати – Сенат. За його словами, це буде «заповідник українських олігархів, райська група для тих, хто вже відпрацював».

Також В.ЛИТВИН застеріг від того, щоб запровадження верхньої палати не призвело до появи «регіонального егоїзму», коли представники більш розвинених регіонів будуть домінувати над дотаційними.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час виголошення в парламенті щорічного послання до ВР заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту.

У проекті нової Конституції він запропонував назвати український парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату.

На думку Президента, верхня палата має формуватися через вибори на мажоритарній основі та представляти регіони. Також щодо депутатів цієї палати повинен існувати віковий ценз.

Нижня палата повинна обиратися на пропорційній основі і до її повноважень мають належати ухвалення законів, які потім розглядатиме верхня палата, а також призначення уряду.

Відповідно до конституційної ініціативи В.ЮЩЕНКА, до загального складу Сенату повинні входити по троє сенаторів, які обираються на шість років в Автономній Республіці Крим, кожній області, місті Києві, а також у громадах, які за статусом прирівняні до області. До складу Сенату також входять колишні Президенти України, крім тих, які усунуті з поста в порядку імпічменту.